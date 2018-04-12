13-й Фестиваль тюльпанов в Стамбуле продолжает привлекать внимание гостей и жителей мегаполиса. Это событие в сфере культуры уже стало традиционным и организовывается ежегодно в разгар весны.

В рамках фестиваля посетители исторической площади Султанахмет смогли увидеть ковер из живых тюльпанов.

Центр Стамбула украсил огромный ковер из тюльпанов, площадь которого составляет 1734 квадратных метра https://t.co/5gWyQQkOtc pic.twitter.com/KTQ52dQhAq — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) April 12, 2018

На создание ковра площадью 1734 квадратных метра понадобилось 565 тысяч тюльпанов.

Губернатор Стамбула Васип Шахин отметил, что в нынешнем году отмечается 565-я годовщина со дня завоевания Стамбула, и именно поэтому при создании композиции из цветов было использовано 565 тысяч тюльпанов.

По словам губернатора, в нынешнем году в разных районах Стамбула высажено 30 миллионов тюльпанов 125 сортов.

Жители и гости Стамбула смогут любоваться ковром из тюльпанов до 30 апреля.