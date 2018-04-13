Остров Чарпанак — уникальное сочетание истории и нетронутой природы

Крупнейший остров на озере Ван на востоке Турции — Чарпанак, нетронутая природа которого становится особенно прекрасной весной, стал ещё одним популярным направлением для тысяч местных и иностранных туристов.

По прибытии на озеро посетители имеют возможность арендовать небольшие рыболовные лодки и примерно за полтора часа добраться на остров, на котором обитают огромные стаи чаек, придавая ему особую красоту.

Рыболов Февзи Йылдырым сказал, что местные и иностранные туристы приезжают сюда чаще всего в весенний период, когда остров наполняется особой атмосферой благодаря уникальной нетронутой природе. Он также отметил, что фотографы и люди искусства приезжают сюда в поисках вдохновения.

«Кроме природы посетителей также завораживает архитектура церкви Чарпанак. Люди могут провести целый день у здания церкви, фотографируя его и снимая видео, а потом вечером мы отвозим их обратно», — сказал Йылдырым.

Ещё один местный житель Халит Абалы заявил, что они делают всё возможное для сохранения и защиты экосистемы острова.

«Когда мы видим незнакомцев близко к острову, мы всегда просим их представиться, чтобы определить, являются ли они охотниками или нет. Мы также следим, чтобы посетители не загрязняли остров», — сказал Абалы.





На острове Чарпанак, который раньше был населён армянами, сохранились руины армянского монастыря Ктуц. Возможность посмотреть на монастырь, который раньше состоял из библиотеки, часовни и нескольких гостевых домов, и исследовать его руины также привлекает особое внимание посетителей.

Монастырь был разрушен в XV веке и является единственным сохранившемся до наших дней зданием на острове.