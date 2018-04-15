Любители экстрима отправляются в Анталью для рафтинга в холодных горных водах

Известная своими уникальными пляжами турецкая курортная столица Анталья предлагает любителям экстрима рафтинг в холодных водах, бегущих с самых высоких точек Таврских гор.

В то время как любители погреться на солнце предпочитают оставаться в прибрежной части города, туристы в поисках острых ощущений отправляются в национальный парк Кёпрюлю каньон.

Кёпрюлю каньон, который стал популярным местом для рафтинга и рыбалки, является одним из семи каньонов, образуемых рекой Кёпрючай.

Туристы приезжают сюда на рассвете, получают всю необходимую информацию и, снарядившись спасательными жилетами и касками, наслаждаются рафтингом в холодных водах реки в течение всего дня.

Также любители рафтинга периодически останавливаются для того, чтобы поплавать и сфотографироваться возле исторического моста Олук высотой 27 метров.





Обычно 14-ти километровый спуск длится от трёх до четырёх часов.

Руководитель кооператива по развитию туризма в Кёпрюлу, Рефик Армаган отметил, что интерес туристов к национальному парку вырос, и в прошлом году его посетили более 600,000 человек.

«Река Кёпрючай является идеальной для рафтинга на протяжении восьми месяцев в году. В основном приезжают туристы из Ирана и Европы. В этом году поток туристов увеличился на 30 процентов. Мы надеемся, что в следующие годы это число увеличится до миллиона», — сказал он.

Кёпрючай является одной из самых безопасных рек для рафтинга, поэтому даже люди пожилого возраста могут попробовать скоростной спуск по воде.

Анталья, длина береговой линии которой составляет около 640 километров, завораживает своими неописуемыми пейзажами, ярко-голубыми волнами и курортными отелями, привлекая всё больше туристов каждый год.