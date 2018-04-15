Ыспарта — самый душистый город Анатолии

Розовые сады и бескрайние поля лаванды турецкого юго-западного города Ыспарта, запах которых разносится на несколько километров, привлекают всё больше местных и иностранных туристов.

Во время сбора цветов, который проводится с мая по июнь, туристы имеют возможность принять в нём участие вместе с местными жителями. Посетители также могут попасть на фабрики по переработке роз и проследить за процессом.

Самое большое количество посетителей города, несмотря на жаркую погоду, приходится на июль.





Благодаря огромным плантациям роз воздух в городе наполнен непередаваемым ароматом этих благородных цветов.

Розы всегда были важным и особенным цветком в истории Турции и Османской империи. В классической турецкой литературе розы использовали как символ духовности и любви, но в то же время роза, изображённая в руках у султанов, символизировала силу и элегантность.

Ыспарта, которая является центром экотуризма в стране, кроме невероятного количества роз и лаванды, используемых как в медицинских, так и в косметических целях, также известна своими историческими достопримечательностями.

Среди исторических достопримечательностей Ыспарты можно отметить городскую крепость сельджукского времени и несколько построек XIV—XV вв., в том числе мечеть Хызыр-бея и Рыночную мечеть, сооруженную в 1417 году.

Ещё одной достопримечательностью Ыспарты по праву считается горнолыжный курорт Давраз. Также любители активного отдыха имеют возможность отправиться на рафтинг, хайкинг (пешие прогулки в гору) и ещё много других видов спорта.