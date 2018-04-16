На историческом вокзале Стамбула произошёл пожар

На историческом железнодорожном вокзале Хайдапаша, который находится в районе Кадыкёй в Стамбуле, в понедельник произошёл пожар.

Несколько бригад прибыли на место происшествия и благодаря быстрой реакции справились с огнём.

На фото видно дым, вздымающийся над железнодорожным вокзалом, где стоят десятки поездов, снятых с эксплуатации ещё в 2013 году.





Как сообщается, причины возникновения пожара выясняются

Вокзал Хайдарпаша, который располагается на берегу Босфора, был открыт в 1872 и является одной из самых главных достопримечательностей города.