Пещера Гилиндере — уникальная возможность путешествия во времени

Российские исследователи спустились на дно самой глубокой пещеры в мире

Случайно обнаруженная в 1999 году пещера Гилиндере, которая находится в турецком юго-восточном городе Мерсин, сегодня предоставляет туристам возможность уникального «путешествия во времени».

Пещера, которая была сформирована в течение последнего ледникового периода, играет важную роль в понимании климатических изменений этого периода. В пещере имеется огромное количество сталактитов, которые сохранились до наших дней, так как раньше находились под водой.

Попав в пещеру, посетители имеют возможность увидеть скальные породы, которые образовались во время ледникового периода и сохранили свой прежний вид.

Туристов также привлекают такие образования, как сталагмиты, колонны, пещерный жемчуг и травертин (тибурский камень – известковый туф).





В конце пещеры было обнаружено озеро, из-за идеального зеркального отражения которого «Гилиндере» также стала известна как «Айналыгёль», что в переводе с турецкого значит «Зеркальное озеро».

Для того чтобы попасть в пещеру посетителям нужно преодолеть 560 ступенек, так как она находится на холме высотой 45 метров. Длина пещеры составляет 555 метров, а глубина – 46 метров.





Обнаружил пещеру случайным образом пастух, который последовал за ежом, спустившимся в пещеру, которую пастух раньше никогда не видел.

Попав в огромную пещеру, он сообщил в соответствующие инстанции, и место было взято под охрану для дальнейших исследований.