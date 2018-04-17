Турция третья в мире по количеству самых чистых пляжей

Побережья Турции продолжают привлекать большое количество посетителей, и, кроме своей природной красоты, они могут похвастаться одними из самых чистых пляжей в мире.

Согласно исследованию, проведенному Фондом экологического образования (FEE), Турция заняла третье место в мире по количеству пляжей с голубыми флагами, которыми отмечаются самые чистые пляжи мира. Всего в Турции были отмечены 435 пляжей.

Благодаря 579 пляжам с голубыми флагами Испания занимает первое место, за ней следует Греция с 466.

Франция и Италия также попали в первую пятерку.

При распределении голубых флагов эксперты учитывают качество воды, удобство и доступность пляжа.