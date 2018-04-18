Водопад Тортум – отличное место для весеннего отдыха

Один из самых крупных водопадов Анатолии – Тортум, который находится в турецком городе Эрзурум, стал популярным направлением для путешествия среди туристов.

Весной, когда начинает таять накопившийся за зиму снег, водопад, ширина которого составляет 21 метр, а высота – 48, становится ещё более живописным.

Из-за таящего снега количество воды значительно увеличивается, придавая водопаду особое величие.

Тортум, который был номинирован на включение в Список мирового наследия ЮНЕСКО, сформировался в 18 веке и является одним из крупнейших водопадов страны, каждый год привлекая тысячи местных и иностранных туристов.

Один из посетителей города Эмре Коркутан сказал Агенству Анадолу, что он приехал в Эрзурум из турецкого города Газиантеп для того, чтобы посмотреть на водопад.

«Я каждому советую приехать сюда и увидеть водопад собственными глазами», – сказал Коркутан.