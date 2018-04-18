В Турции будут голосовать в 6 раз за 4 года

За последние четыре года в Турции в шестой раз будет проводиться голосование граждан.

В марте 2014 года турецкие избиратели голосовали на местных выборах.

В августе того же года в Турции прошли первые всенародные выборы президента Турции, победу в которых одержал действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Затем, в июне 2015 в Турции состоялись парламентские выборы, но после того, как правящая Партия Развития и Справедливости (AK Parti) утратила абсолютное большинство в парламенте и не смогла сформировать правительственную коалицию, были назначены досрочные выборы на ноябрь. В них AK Parti вернула себе абсолютное большинство мест в парламенте, заручившись поддержкой рекордного для себя количества избирателей.

Через два года, 16 апреля 2017 года состоялся конституционный референдум, на котором был вынесен вопрос об одобрении 18 поправок к Конституции Турции, которые предусматривают переход от парламентской формы правления к президентской республике. Победу на референдуме одержали сторонники реформ.

В среду стало известно, что в 24 июня 2018-го в Турции состоятся досрочные президентские и парламентские выборы, которые изначально должны были проходить в ноябре 2019 года. Об этом Эрдоган объявил по итогам встречи с главой Партии национального движения (MHP) Девлетом Бахчели — союзника AK Parti на предстоящих выборах.