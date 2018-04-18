Сотни туристов отправляются на подводные экскурсии в Кемере

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В сезон дайвинга в турецком Кемере около 600 человек ежедневно получают возможность исследовать морские глубины.

Благодаря особым подводным экскурсиям туристы получают возможность ближе ознакомиться с разнообразным подводным миром Кемера, увидеть вблизи такие виды морской фауны, как скат, морская черепаха, морские кролики, крылатки, осьминог, мурены, хромисы, каракатицы.

В сезон дайвинга около 600 туристов в день отправляются на подводные экскурсии. Больше остальных подводные экскурсии предпочитают российские туристы.

Одна из наиболее излюбленных туристами точек дайвинга находится в том районе Кемера, где затонул корабль «Париж-2». Французский корабль длиной 50 метров был обнаружен на дне моря в 1955 году.

Инструктор по дайвингу Али Сиврикая рассказал Агентству Анадолу, что в Кемере действуют 20 центров дайвинга при Федерации подводного спорта Турции.

По его словам, дайвинг вносит весомый вклад в развитие туризма в Кемере и Турции в целом.

«Большую часть любителей дайвинга составляют российские туристы. В последние годы также вырос интерес к дайвингу среди европейских и местных туристов», – сказал Сиврикая.