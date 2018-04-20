Стамбул готовится к 6-ому международному фестивалю воздушных змеев

В стамбульском районе Малтепе 21 и 22 апреля пройдёт 6-й Стамбульский международный фестиваль воздушных змеев, организованный муниципалитетом города.

Во время одного из самых знаковых фестивалей воздушных змеев в мире летательные аппараты из разных регионов украсят небо Стамбула.

Фестиваль также примет международное соревнование воздушных змеев, в котором примут участие профессиональные команды из 10 стран, включая Индию, Малайзию, Индонезию, Польшу, Колумбию, Камбоджу, Италию, Замбию и Австралию.

Турецкая команда поднимет в небо змея площадью 60 квадратных метров, которого она ранее использовала в Малайзии и Таиланде.

Мероприятие будет открыто для публики, а организаторы бесплатно раздадут участникам 15 тысяч воздушных змеев.

Во время фестиваля участники также смогут насладиться живыми выступлениями артистов и концертами. Те, кто захочет проявить свои творческие способности, получат возможность и создать своих собственных воздушных змеев.