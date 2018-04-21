Излюбленное место для фотографов – озеро Эгри

Нетронутая природа, эндемичные виды растений и невероятно красивые виды озера Эгри, которое находится у подножия горы Гейик недалеко от южной турецкой Анталии и Конии, каждый год привлекают внимание всё большего количество посетителей.

Озеро, которое находится на высоте около 2,200 метров над уровнем моря, стало одним из самых популярных мест в Турции для любителей фотографии.

Одной из особенностей озера является то, что недалеко от распустившихся цветов лежат метровые сугробы снега, что позволяет посетителям словно побывать в нескольких временах года одновременно.





Когда снег, накопившийся за зиму, начинает таять в апреле, и распускаются тюльпаны, озеро становится по-особенному прекрасным.

В это время множество местных и иностранных фотографов приезжают к озеру, чтобы насладиться нетронутой природой и сделать уникальные снимки цветов на фоне заснеженных гор.

Путь к озеру немного затруднительный. Тем, кто отправляется к озеру из района Хадим в Конии, предстоит пройти пешком несколько километров, что займёт примерно 3-4 часа. А тем, кто оправляется из Алании или города Гюндогмуш в провинции Анталия, предстоит преодолеть пешком 7-8 километров.



