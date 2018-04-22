Город Афродисия в Турции ожидает рекордное количество посетителей

В Турции ожидается значительный рост турпотока в древнегреческий город Афродисиас, после того, как он был занесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО в прошлом году.

Так же известный как Афродисия город находится в районе Карасу юго-западной турецкой провинции Айдын и был построен во II веке до н.э., в эпоху эллинизма.

Главным святилищем здесь был храм, посвящённый богине любви Афродите. Кроме того, город считался центром искусства и науки: в нём находилась известная в древности школа скульпторов.

Сегодня тысячи туристов могут собственными глазами увидеть эти древнегреческие скульптуры, которые сохранились до наших дней.





Вход к Тетрапилону, святилище обожествлённого императора Августа – Себастейон, древний стадион и театр, турецкие бани и ещё много античных достопримечательностей привлекают внимание множества местных и иностранных туристов.

В прошлом году около 50,000 человек посетили древний город, но после того, как Афродисия была внесена в список ЮНЕСКО интерес к ней значительно увеличился.