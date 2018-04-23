По всей Турции празднуют День национальной независимости и детей

В Турции есть особый праздник, посвященный детям, который отмечается ежегодно 23 апреля.

Дети из десятков стран мира в национальных нарядах посещают в этот день мавзолей основателя Турецкой Республики — Мустафы Кемаля Ататюрка и возлагают цветы в память великого государственного деятеля.

По всей стране проходят десятки театральных представлений и концертов для детей и подростков.

Cотни детей принимают участие в 40-ом Международном детском фестивале TRT.

День детей совпадает с началом работы первого созыва Великого национального собрания (парламент) в 1920 году в Анкаре.

По завещанию Ататюрка, который заявлял, что будущее нации закладывается в подрастающем поколении, в этот день взрослые на время оставляют свои места детям.