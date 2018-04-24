Адреналин и природа: Параглайдинг над озером Ван

Расположенные на берегу озера Ван, славящегося своими синими водами и красивой природой, заливы Алтынсач и Ин в округе Геваш в провинции Ван стали новым адресом любителей параглайдинга Турции.

Оба места привлекают множество любителей полетать на параплане благодаря утёсам, которые достигают 650-метровой высоты и могут похвастаться естественным травяным покровом. Пилоты получают возможность насладиться прекрасным видом на озеро Ван, окружающие его леса и монастырь Св. Фомы.

Мэр Геваша Синан хакан заявил, что у озера Ван есть потенциал стать таким же центром параглайдинга, как и Фетхие или Олюдениз в Эгейском регионе Турции.

Инструктор по параглайдингу Хамди Ширай сказал, что благодаря большому количеству гор регион идеально подходят для параглайдинга, но немного песка для более мягкого приземления сделало бы местность более подходящей для этого спорта.