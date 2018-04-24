Эрдоган выразил соболезнования армянской общине в связи с событиями 1915 года

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ответственность Турции заключается в том, чтобы разделить историческую боль её армянских граждан, и призвал армянскую общину страны не допустить разжигания ненависть по поводу прошлых событий.

В своём обращении к Армянской апостольской церкви Стамбула в день памяти о армянах погибших во время Первой мировой войны, Эрдоган выразил соболезнования внукам османских армян, потерявших свои жизни во время войны.

«Разделяем боль, которую пережили наши сограждане из числа этнических армян. Этого требует совесть и нравственные устои турецкого народа», — говорится в послании главы государства.

Эрдоган выразил надежду на то, что армяне Турции будут и далее «пресекать попытки сеять рознь, ненависть и обиду путем искажения общего прошлого».

Ежегодный день памяти знаменует гибель армян, погибших в восточной Анатолии в первые годы Первой мировой войны, когда правительство Комитета единения и прогресса решило депортировать армян в Сирию, когда они встали на сторону вторгшихся русских и восстали. Плохие условия, болезни и нападения со стороны нерегулярных подразделений привели к многочисленным потерям.

Анкара не признает предполагаемый «геноцид», но признает, что в ходе Первой мировой войны были жертвы с обеих сторон.

Турция возражает против описания произошедшего как «геноцид», но характеризует события 1915 года как трагедию для обеих сторон.

Анкара неоднократно предлагала создать совместную комиссию историков из Турции и Армении, а также международных экспертов для рассмотрения данного вопроса.