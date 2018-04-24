39 человек пострадали в результате землетрясения на юго-востоке Турции

Землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло в районе Самсат провинции Адыяман на юго-востоке Турции.

Очаг землетрясения, зафиксированного в 03.34 по местному времени, находился на глубине 7 километров.

Толчки также ощущались в провинциях Шанлыурфа, Газиантеп и Диярбакыр.

В результате землетрясения пострадали 39 человек, 35 из них продолжают находиться в больницах, сообщил глава минздрава Ахмет Демирджан.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил, что жертв землетрясения в Адыямане нет. «Имеет место материальный ущерб. Пострадал ряд строений. Власти проводят работу по определению масштабов ущерба, устранению последствий, оказанию помощи населению», — сказал глава правительства.

Между тем, по данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 5,2. После основного удара сейсмологи зафиксировали еще порядка восьми повторных толчков магнитудой от 1,4 до 2,7.

Тем временем, в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) сообщили, что в результате землетрясения легкие ранения получили 13 жителей Адыямана.