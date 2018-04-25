Дворец Исхак-Паши в Турции посетят свыше 200,000 туристов

Дворец Исхак-Паши, расположенный недалеко от города Догубеязит в провинции Агры на востоке Турции, является жемчужиной архитектуры Османского периода.

После завершения работ по благоустройству, которые проводит турецкое Министерство культуры и туризма, дворец продолжит вносить вклад в развитие туризма Турции.

Дворец Исхак-Паши – один из лучших памятников архитектуры Восточной Анатолии. Вид с высоты птичьего полета, архитектура и историческая значимость дворца круглый год привлекают в Агры туристов со всего мира.

Этот дворец, который также называют «Воротами цивилизации», построен в Эпоху тюльпанов. Второй по величине после дворца «Топкапы» в Стамбуле дворцовый комплекс Турции будет посещать еще больше туристов после завершения работ по благоустройству.

Начальник местного управления по культуре и туризму Мухсин Булут рассказал Агентству Анадолу, что в прошлом году в связи с рядом проблем дворцовый комплекс не смогло посетить достаточное количество туристов. Однако в этом туристическом сезоне их число вырастет, сказал Булут.

По его словам, несмотря на то, что туристический сезон еще не начался, число туристов в регионе выросло вдвое.

«За последние два месяца Дворец Исхак-Паши посетили 15 тысяч человек. И это, несмотря на то, что туристический сезон еще не начался. В этом году мы планируем принять свыше 200 тысяч туристов. Реконструкция дворца также способствует увеличению числа туристов», – сказал Булут.