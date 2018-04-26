Турецкий мясник получит кучу денег за видео кота, который ест потроха

Всё началось после того, как один из покупателей снял на видео, как мясник Икрам Коркмазер кормит своего кота Йешима в мясной лавке в западной турецкой провинции Маниса.

Видео быстро распространилось с социальных сетях, набирая миллионы просмотров.

На видео были показаны кадры того, как кот, опираясь на стеклянный прилавок с мясом, тщательно выбирает себе кусочек, как любой другой покупатель.

Мясник из западной турецкой провинции Маниса, Икрам Коркмазер заработает неплохую сумму денег за видео, на котором он кормит кота потрохами https://t.co/hcSS9meXOw pic.twitter.com/27QQiDWzlC — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) April 26, 2018

«Он всегда был таким, всегда выбирает потроха, например, печёнку, почки, селезёнку или сердечки. Стейк или рёбрышки его совсем не интересуют», — сказал Коркмазер, отвечая на некоторые комментарии, в которых утверждалось, что мясник специально даёт коту мясо подешевле.

Коркмазер также сообщил, что американская компания Jukin Media связалась с ним для получения прав на видеоролик и они заключили сделку. Согласно этой сделке, мясник получит 60 процентов прибыли, полученной от видео.

Кормазер начал работать в мясной лавке когда ему было 9 лет, чтобы помочь своей семье. Мясник сказал, что никогда не думал о том, чтобы снять на видео как кот выбирает себе еду, ведь для него это казалось совсем обычным делом.

Йешим был простым уличным котом, рассказал мясник, добавив, что он приютил его около четырёх лет назад.