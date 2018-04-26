8,000 лет истории в пешеходном маршруте Эфес-Мимас

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Пешеходный маршрут Эфес-Мимас, пролегающий через Эгейскую провинцию Измир, обеспечивает живописное путешествие для туристов, желающих изучить 8 000 лет истории и культуры Турции.

709-километровый маршрут представляет собой сеть из 49 пешеходных и велосипедных троп, соединяющих шесть древних ионийских городов западной Турции: Эфес (Эфес-Сельчук), Колофон (Дегирмендере-Мендерес), Лебедос (Уркмез-Сеферихисар), Теос (Сыгаджик-Сеферихисар), Клазоменай (Урла) и Эритрай (Ильдыры-Чешме).

Тропа начинается перед храмом Артемиды в древнем городе Эфес, проходит через районы Сеферихисар, Гюзельбахче, Урла, Чешме и заканчивается Мимасом, известным сегодня как Карабурун.





«Маршрут проходит через пути, которые связывали древние города-государства и использовались для торговых и культурных обменов. Наша цель при подготовке проекта состояла в том, чтобы восстановить эти пути, соединяющие шесть ионийских городов на полуострове Измир, и представить их сегодняшним посетителям», — сказал вице-президент Федерации альпинистов Турции Эртугрул Тугай.

Наряду с древними местами маршрут проходит через оливковые рощи, виноградники, луга и рыбацкие деревни, различающиеся по пейзажу и рельефу: от асфальта и грунтовых дорог до травянистых троп и песчаных пляжей.

Примечательные места вдоль маршрута включают прибрежные районы пирса Урлы и Чешмеалты. Например, в древнем городе Клазоменай путешественники могут посетить первый в мире крупногабаритный пресс для отжима оливкового масла, который использовался в VI веке. А древний портовый город Эфес – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО – является сокровищем греческой истории с его известной Библиотекой Цельса, амфитеатром и десятками восстановленных древних зданий.

Велосипедисты могут проехать маршрут длиной 773 километра. Расстояние между портом Чешме и Храмом Артемиды составляет 190 километров, что соответствует стандартам Европейской велосипедной сети (EuroVelo), обеспечивая велосипедистам со всего мира незабываемый туристический опыт.