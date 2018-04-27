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Троих медвежат-сирот взяли под защиту в Турции

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
Опубликовано
Фото: АА

Троих милых медвежат из северных турецких провинций Ризе и Артвин взяли под защиту после того, как они потеряли своих мам.

Как сообщается, медвежат обнаружили местные жители в лесу и обратились в Центр защиты и реабилитации дикой природы Джеляла Аджара, который находится в западной провинции Бурса.

Одного из медвежат назвали Леси, а её брата – Айдын. Третьего медвежонка назвали Толга.

В настоящее время медвежата содержатся в специальном отделении реабилитационного центра под наблюдением опытных ветеринаров.

Как сообщается, малышей кормят специальной смесью молока, кефира и мёда.

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