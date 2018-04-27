1 человек погиб, 4 получили ранения в результате пожара в районе Султанахмет в Стамбуле

Один человек погиб, ещё четверо, включая одного пожарного, получили ранения после того, как в районе Султанахмет в Стамбуле произошёл пожар.

Как сообщается, пожар начался около 11:45 утра по местному времени в секции сауны отеля, находящегося в одном из самых популярных среди туристов районе.

Пожарные бригады немедленно прибыли на место происшествия, в то время как несколько человек застряли в здании из-за сильного дыма.

Три женщины и один мужчина, пострадавшие от дыма, были госпитализированы.

Во время спасательной операции один из пожарных также получил ранения.

Начато расследование относительно причины пожара.