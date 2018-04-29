Крупная партия лисьих шкур из Украины изъята в стамбульском порту

Турецкая полиция на этой неделе изъяла более ста лисьих шкур, которые были незаконно перевезены из Украины в Турцию, в порту Хайдарпаша в Стамбуле.

Как сообщается, шкуры были обнаружены во время плановой проверки, которую проводит Стамбульский таможенный отдел по борьбе с контрабандой.

Таможенники обнаружили 120 лисьих шкур, спрятанных в мешках в задней части грузовика, перевозившего древесину из Украины.

По словам полиции, водитель заявил, что шкуры являются его собственностью, однако товар не был задекларирован. Против водителя было возбуждено уголовное дело.