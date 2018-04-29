Эрзурум ожидает до 600,000 туристов до конца года

В турецком Эрзуруме с его богатой историей есть множество мест, представляющих огромный интерес для туристов.

Помимо горнолыжных трасс и природных красот, Эрзурум привлекает туристов своими памятниками истории. В 2016 году Эрзурум посетило 148 тысяч туристов, в том числе 12 тысяч – из-за рубежа. В прошлом году Эрзурум посетило 407 тысяч туристов, в том числе 60 тысяч зарубежных.

Местные власти планируют к концу года достичь рекордного показателя по посещаемости Эрзурума туристами. Ожидается, что по итогам года один из древнейших городов Турции посетят 600 тысяч туристов, в том числе 90 тысяч – из-за рубежа.

Зимой туристы приезжают в Эрзурум, чтобы отдохнуть в горнолыжных комплексах Паландокен и Конаклы. Горнолыжный центр Паландокен в Эрзуруме является излюбленным местом отдыха тысяч жителей и гостей Турции, приезжающих сюда покататься на лыжах. Чаще всего Эрзурум называют столицей зимнего туризма Турции.

Местные власти и частный бизнес делают все возможное, чтобы увеличить число посещающих город туристов.

Глава регионального управления культуры и туризма Джемаль Алмаз сообщил Агентству Анадолу, что число туристов, посещающих город, ежегодно растет.

По его словам, чаще всего туристы посещают Эрзурум зимой, чтобы отдохнуть на горнолыжных курортах.

«В основном Эрзурум посещают туристы из России, стран Востока, Украины и Грузии. В 2016 году большую часть иностранных туристов в Эрзуруме составили россияне», – сказал Алмаз.

По его словам, на праздник Новруз в нынешнем году Эрзурум посетило 60 тысяч туристов из Ирана.

«Рост потока туристов в Эрзурум связан с обеспечением безопасности города. Туристы выбирают для отдыха безопасные направления. Думаю, к концу года город посетят 80-90 тысяч иностранных туристов», – сказал Алмаз.