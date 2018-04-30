Турецкие хакеры взломали аккаунт бывшего генсека НАТО в Twitter

Страница бывшего генерального секретаря НАТО и бывшего премьер-министра Дании Андерса Фог Расмуссена в Twitter в воскресенье была взломана турецкими хакерами.

Взломщики изменили информацию о пользователе, добавив название своей известной хакерской группы — «Ayyıldız Tim» и изображение турецкого флага.

Также со страницы бывшего премьер-министра был опубликован твит, в котором приносятся извинения по поводу попытки военного переворота в Турции в июле 2016 года.

«Я хочу исповедаться! Мы знали, что переворот произойдёт 15 июля. Но мы не помогли Турции. Поэтому НАТО должно извиниться перед господином Эрдоганом», — говориться в сообщении.





Расмуссен служил главой североатлантического альянса в 2009-2014 годах.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в Гюленистской террористической группы (FETÖ), в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. В результате попытки переворота погибли 250 человек.