Турецкий город на Евфрате очаровывает туристов со всего мира

Эрзурум ожидает до 600,000 туристов до конца года

Раскинувшийся на берегах Евфрата город Биреджик в юго-восточной турецкой провинции Шанлыурфа привлекает многочисленных туристов благодаря своей исторической крепости, основанной еще древними греками, местной кухне, славящейся своей самобытностью, и находящимся под угрозой исчезновения лысым ибисам.

Биреджик, который часто называют «жемчужиной Евфрата», в основном посещают туристы, направляющиеся из Газиантепа в сторону региона Шанлыурфа — одного из важнейших религиозных и культурных туристических центров Турции.

Путешественники часто чувствуют себя здесь так, будто находятся в прибрежном городе.

Перейдя по биреджикскому мосту, можно отведать множество местных блюд, например, кебаб, приготовленный из местных баклажанов, кебаб-хашхаш с семенами мака и свежевыловленную речную рыбу.





После еды можно отправиться на станцию по разведению лысых ибисов, где находится колония этих исчезающих птиц, занесенных в международную Красную книгу.

Большое количество туристов обычно стекается в Биреджик в выходные дни. Историческая крепость посреди города, сохранившая следы древней ассирийской цивилизации, красота местной природы, речное побережье и блюда местной кухни представляют неиссякаемый интерес для туристов.





Губернатор района Биреджик Кадир Перчи сказал: «Мы предложили, чтобы древний биреджикский бассейн объявили туристической зоной. Мы хотим развивать его наилучшим образом, так как он также является важным гастрономическим центром. Такие блюда как хашхаш-кебаб и кебаб с баклажанами можно попробовать только здесь. Мы считаем, что у нас есть большой потенциал для развития туризма в регионе».

Президент Палаты региональных туристических гидов Мюслюм Чобан также подтвердил, что города Биреджик и Халфети имеют огромные шансы стать важными туристическими центрами. «Отправляясь в тур по Месопотамии, обязательно стоит заехать в Биреджик, чтобы взглянуть на лысых ибисов или отправиться на приятную прогулку по берегам Евфрата».

Он добавил, что многие местные и иностранные туристы посещают регион из-за самобытной кухни.

«Традиционные блюда этого региона также являются одной из причин того, почему Биреджик находится в списке мест, обязательных для посещения», — сказал он.