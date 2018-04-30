КАТЕГОРИИ  
ТУРЦИЯ
КАТЕГОРИИ

Турецкий город на Евфрате очаровывает туристов со всего мира

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
Опубликовано
Турецкий город на Евфрате очаровывает туристов со всего мира
Статьи по теме

Раскинувшийся на берегах Евфрата город Биреджик в юго-восточной турецкой провинции Шанлыурфа привлекает многочисленных туристов благодаря своей исторической крепости, основанной еще древними греками, местной кухне, славящейся своей самобытностью, и находящимся под угрозой исчезновения лысым ибисам.

Биреджик, который часто называют «жемчужиной Евфрата», в основном посещают туристы, направляющиеся из Газиантепа в сторону региона Шанлыурфа — одного из важнейших религиозных и культурных туристических центров Турции.

Путешественники часто чувствуют себя здесь так, будто находятся в прибрежном городе.

Перейдя по биреджикскому мосту, можно отведать множество местных блюд, например, кебаб, приготовленный из местных баклажанов, кебаб-хашхаш с семенами мака и свежевыловленную речную рыбу.

После еды можно отправиться на станцию по разведению лысых ибисов, где находится колония этих исчезающих птиц, занесенных в международную Красную книгу.

Большое количество туристов обычно стекается в Биреджик в выходные дни. Историческая крепость посреди города, сохранившая следы древней ассирийской цивилизации, красота местной природы, речное побережье и блюда местной кухни представляют неиссякаемый интерес для туристов.

Губернатор района Биреджик Кадир Перчи сказал: «Мы предложили, чтобы древний биреджикский бассейн объявили туристической зоной. Мы хотим развивать его наилучшим образом, так как он также является важным гастрономическим центром. Такие блюда как хашхаш-кебаб и кебаб с баклажанами можно попробовать только здесь. Мы считаем, что у нас есть большой потенциал для развития туризма в регионе».

Президент Палаты региональных туристических гидов Мюслюм Чобан также подтвердил, что города Биреджик и Халфети имеют огромные шансы стать важными туристическими центрами. «Отправляясь в тур по Месопотамии, обязательно стоит заехать в Биреджик, чтобы взглянуть на лысых ибисов или отправиться на приятную прогулку по берегам Евфрата».

Он добавил, что многие местные и иностранные туристы посещают регион из-за самобытной кухни.

«Традиционные блюда этого региона также являются одной из причин того, почему Биреджик находится в списке мест, обязательных для посещения», — сказал он.

Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter
Ранее в Турции Страница бывшего генерального секретаря НАТО и бывшего премьер-министра...
DAILY SABAH РЕКОМЕНДУЕТ