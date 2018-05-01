Безопасность и гарантия труда остаются основными проблемами рабочего класса Турции

Турция отмечает День труда и солидарности, известный во всем мире как Международный день трудящихся или Майский день, но при этом такие проблемы как безопасность и гарантия труда, а также отсутствие организованного труда остаются актуальными для рабочего класса.

Согласно официальным данным Международной Организации Труда (ILO), во всем мире в результате несчастного случая на работе каждые 15 секунд умирает один рабочий. По причине профессиональных заболеваний погибает более 2 миллионов каждый год.

Придерживающийся левых взглядов Стамбульский совет по обеспечению безопасности и охране здоровья работников (ISIG) зафиксировал 2.006 случаев смерти, связанных с нарушением безопасности труда, за 2017 год.

За первые три месяца 2018 года общее число подобных случаев уже достигло 386. Самым опасным и «смертоносным» в 2017 году остался строительный сектор. За прошлый год в результате несчастных случаев на производственных предприятиях погибло 453 человека. Эта цифра равнозначна 23% от общего количества смертей. За строительным сектором следуют сельское хозяйство (19%) и транспортный сектор (13%).

Уровень безработицы в прошлом году также остался высоким (10,9%), при этом число безработных увеличилось на 124 тысяч человек, достигнув в общем 3,454 миллионов человек. Несмотря на увеличение числа занятых на 984 тысяч человек, при котором уровень занятости достиг 47,1%, большая часть новых рабочих мест оказались профессиональными стажировками.

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет составил 20,8%.

Отсутствие организованного труда также является одной из ключевых проблем рабочего класса Турции. Только один из каждых восьми зарегистрированных работников, что равнозначно 1,714 миллионам из общего числа в 13,844 миллионов, является членом профсоюза.

Центристская Конфедерация рабочих профсоюзов Турции (Türk-İş) является самой крупной конфедерацией профсоюзов в Турции и включает в себя 925.039 членов. За ней следует правая Конфедерация справедливых рабочих профсоюзов (Hak-İş), в которой состоят 615.301 человек, и левая Конфедерация революционных рабочих профсоюзов (DİSK) с 149.187 членами.

Во многих странах 1 мая празднуется как Международный день трудящихся с 1890-х годов. В Турции массовые празднования начались в 1910-х годах, в основном в таких городах как Стамбул, Измир и Салоники.

Также День труда отмечался в Анкаре вместе с Советским Союзом во время войны за независимость в 1922 году.

С 1925 по 1976 год празднование Дня труда было официально запрещено, и праздник был переименован в День весны и цветов.

В 1977 году на площади Таксим в Стамбуле состоялись первые за последние несколько десятилетий массовые празднования Дня труда. В них приняли участие сотни тысяч людей, но закончились они трагически. Неизвестные напавшие открыли огонь по толпе, что привело к гибели 36 человек.

С 1979 года был введен запрет на празднование Дня труда на площади Таксим. Это привело к тому, что площадь и прилегающие к ней районы стали зоной столкновений между органами безопасности и левыми группами каждый год.

В результате государственного переворота в Турции 12 сентября 1980 года был введен запрет на празднование Дня труда, и он был отменен в качестве национального праздника.

День труда был восстановлен в 2009 году.