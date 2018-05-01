В Стамбуле попрощались с пожарным, погибшим во время спасательной операции в районе Султанахмет

Семья и коллеги попрощались с Танером Чеби — 42-летним пожарным, погибшим при исполнении служебных обязанностей во время пожара, вспыхнувшего в одной из гостиниц в популярном среди туристов стамбульском районе Султанахмет, на прошлой неделе.

Чеби получил тяжелые ранения при пожаре, вследствие чего не смог выжить. Во время спасательной операции пожарному удалось вытащить из огня трех человек. Затем он вернулся обратно, чтобы спасти еще одного, но потерял равновесие и упал, задохнувшись от дыма. Следующие два дня он провел в реанимации, после чего скончался.

Церемонию похорон посетили мэр Стамбула Мевлют Уйсал, заместитель генерального консула Франции Даниэль Дроз-Винсент, региональный председатель Партии справедливости и развития (AK Parti) Байрам Шеноджак. Среди людей, которых спас от пожара Танер Чеби, были двое граждан Франции. В своей речи господин Дроз-Винсент выразил свои соболезнования жене и коллегам покойного пожарного.

Танер Чеби служил в пожарной части с 2005 года и имел различные награды международного характера. В сообщении пожарной части муниципалитета Стамбула (IBB) говорится, что погибший пожарный был экспертом в области подводных поисков и являлся членом спасательной команды. Также он занимался поисково-спасательными работами во время землетрясения в восточной провинции Турции Ван в 2011 году, аварии на турецкой шахте в 2014 году в западном регионе Сома, был волонтером во время землетрясения в Непале в 2015 году и наводнения в Боснии в 2014 году.

Танер Чеби был похоронен на кладбище Эдирнекапы, предназначенного для пожарных, погибших при исполнении служебных обязанностей.

У покойного осталось двое детей — 3-летняя дочь и годовалый сын.