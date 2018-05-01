В турецких вузах учатся 7,56 миллионов студентов

Количество турецких и иностранных студентов в высших учебных заведениях Турции в 2017-2018 учебном году достигло 7,56 миллионов. Об этом сообщил Совет по высшему образованию (YÖK).

Согласно официальной статистике, около 4,24 миллионов студентов состоят на программах бакалавриата.

2,77 миллионов обучаются на курсах, направленных на получение степени младшего специалиста.

454.673 студента получают магистерскую степень.

95.100 занимаются исследованиями для дальнейшего получения кандидатской степени.

Для сравнения, в прошлом году общее количество студентов, обучающихся в турецких вузах, достигало 7,2 миллионов.

За последние несколько лет образование в Турции обрело большую популярность среди иностранных студентов. Во многом этому поспособствовало увеличение количества учебных заведений и выделение правительством страны стипендий, покрывающих все расходы, для приема иностранных студентов.

Более 70 процентов из 117.812 иностранных студентов обучаются на программах бакалавриата.

В высшей системе образования Турции задействовано 158.098 ученых специалистов, из которых 24.640 имеют степень профессора, еще 14.456 являются доцентами.

Более того, 3.121 иностранных специалистов, включая 209 профессоров, читают лекции в учебных заведениях Турции.

На территории страны имеется 112 государственных и 74 частных университетов и профессионально-технических училищ.