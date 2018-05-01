Турецкий депутат осудил нападение на армянскую церковь в Стамбуле

Председатель Комитета по расследованиям нарушений прав человека парламента Турции и депутат правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) от Стамбула Мустафа Йенероглу решительно осудил нападение на армянскую церковь в районе Кадыкёй.

В послании, опубликованном на его официальной странице в Twitter, Йенероглу подчеркнул, что Турция не будет спровоцирована подобными действиями, и выразил сочувствие армянской общине. Он также послал сообщение о единстве, сказав, что «Турция принадлежит всем нам».

Неизвестный преступник выбросил кучу мусора перед церковью и оставил на её стенах послание расистского характера, сообщила в понедельник турецко-армянская газета Agos.

В сообщении отмечается, что администрация церкви выявила нападавшего после проверки снимков камеры безопасности и сказала, что злоумышленник пришёл в церковь на воскресную службу, во время которой вёл себя «беспорядочно».

Полиция начала расследование инцидента.

Муниципалитет Кадыкёя также осудил нападение и сказал, что муниципальные работники немедленно очистили этот район.