Как проходит священный месяц Рамадан в Турции

Для миллионов мусульман по всему миру на этой неделе начался священный месяц Рамадан (Рамазан в Турции), который является самым почитаемым в исламе и требует строгого соблюдения поста.

Но суть священного месяца заключается не просто в ограничении в пище. Для верующих этот месяц является возможностью духовного обогащения и приучения к воздержанию.

Мусульмане верят, что первые аяты священного Корана были посланы пророку Мухаммеду в этот месяц.

Во время Рамадана в мусульманских странах заметно снижается деловая активность, уменьшается рабочий день, усиливаются религиозные настроения; повседневная жизнь смещается на вечернее и ночное время суток.

Турция не является исключением. В этот месяц по всей стране сдвигается не только ритм жизни отдельных граждан — меняет свой ритм вся общественно-политическая жизнь.

Изменяется время работы различных государственных и частных учреждений, сдвигают своё расписание школы и детские сады, магазины и супермаркеты переходят на ночной режим работы, а в крупных городах страны продлевается время движения общественного транспорта.

Важные политические и экономические мероприятия, как правило, откладываются на период после завершения Рамадана.

Как известно, принимать пищу и пить разрешается лишь после захода солнца и до его восхода, поэтому особым временем дня для всех тех, кто держит пост является вечер, когда все собираются вместе для ифтара — вечернего разговения.

В Турции на ифтар принято собираться в семейном кругу, либо ходить друг к другу в гости. Нередко в дом приглашают совершенно незнакомых людей, ведь поделиться вечерней трапезой с другими является особенно благим делом в этот месяц.

Турки, как и остальные мусульмане, открывают пост финиками и запивают их молоком или водой. Именно так обычно разговлялся пророк Мухаммед.

На столах во время Рамадана можно увидеть продукты, которые доступны только в этот месяц.

Одним из таких является пиде (Ramazan pidesi), который выходит на продажу только во время поста. Ramazan pidesi – это своеобразная лепёшка, которая готовится по специальному рецепту и подаётся вместо хлеба на сухур и ифтар.





Ещё одной неотъемлемой частью стола в Турции во время Рамадана также считается особый напиток – шербет (Ramazan şerbeti). Турецкий шербет может быть приготовлен из различных экзотических компонентов, таких как лакрица, лепестки розы, миндальная стружка и местные фрукты, включая малину, клубнику, абрикос, персик и другие. Подавать напиток принято с листочками мяты или шалфея, а также ломтиками лимона или лайма.

Во многих городах Турции перед ифтаром на улицах устанавливают специальные шатры, где все желающие могут бесплатно покушать. Такие массовые ифтары спонсируются администрациями городов, а также частными лицами и различными организациями.





После трапезы многие мусульмане отправляется в мечеть на намаз теравих, который совершается только в Рамадан.

Начало нового дня поста начинается с последнего приёма пищи до восхода солнца, сахура.

В Турции до наших дней сохранилась древняя традиция – появление барабанщиков. Они ходят по улицам и своим боем будят всех правоверных на последний приём пищи перед рассветом. Для иностранцев, находящихся в Турции в этот месяц, бой барабанов, который поднимает на ноги всю округу, может показаться достаточно странным явлением.

Завершение месяца Рамадан и поста ознаменовывается одним из двух мусульманских праздников — Ораза Байрам, или Ид аль-Фитр на арабском.