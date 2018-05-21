Весенний дождь стал причиной наводнения в Эрзуруме

Сильный ливень в Эрзуруме в понедельник стал причиной наводнения в восточном турецком городе.

Из-за наводнения автомобильное движение было парализовано, а некоторые дома и здания — затоплены.

— DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) May 21, 2018

Начавшийся после обеда сильный весенний дождь продолжался около получаса.

В центр города, который больше всего пострадал от сложных погодных условий, были отправлены многочисленные пожарные и спасательные команды.

В воскресенье от наводнения пострадала столица Турции — Анкара.