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Весенний дождь стал причиной наводнения в Эрзуруме

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
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Сильный ливень в Эрзуруме в понедельник стал причиной наводнения в восточном турецком городе.

Из-за наводнения автомобильное движение было парализовано, а некоторые дома и здания — затоплены.

Начавшийся после обеда сильный весенний дождь продолжался около получаса.

В центр города, который больше всего пострадал от сложных погодных условий, были отправлены многочисленные пожарные и спасательные команды.

В воскресенье от наводнения пострадала столица Турции — Анкара.

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