В Стамбуле объявили войну «визуальному загрязнению»

Стамбульские здания, которые омрачают эстетический вид многих исторических достопримечательностей города, смогут быть снесены согласно новым законам о зонировании, которые были опубликованы в официальном печатном органе правительства Турции Resmi Gazete.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган, который ранее занимал должность мэра 16-миллионного города, неоднократно призывал к мерам по сносу или уменьшению резиденций и других зданий, которые разрушают всемирно известный силуэт Стамбула.

Особое внимание будет уделено зданиям, которые блокируют исторические достопримечательности и создают «визуальное загрязнение» вдоль Босфора.

Совет по защите культурных ценностей теперь будет иметь право утверждать приказы о сносе. Также будут сформированы архитектурные комиссии по эстетике, в которые войдут по одному архитектору, инженеру-строителю, архитектору ландшафта, историку искусства, городскому планировщику и геодезисту, которые позволят муниципальным властям устанавливать стандарты строительства, от использования материалов до выбора цветов.

Согласно новым правилам, резиденции не будут разрешены в коммерческих кварталах.

Муниципальные органы власти получат полномочия принимать решения по целому ряду эстетических правил для зданий вдоль основных транспортных артерий. Муниципалитеты будут отвечать за эстетический порядок и гармонию между зданиями.

Любое нарушение разрешений на зонирование будет строго наказано.

Кроме того, будет принят ряд мер по подготовке города к распространению электромобилей.