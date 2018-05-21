Турция организовала ифтары для беженцев-рохинджа в Бангладеше

Турецкое агентство по сотрудничеству и организации (TIKA) организовало программу ифтаров (вечернее разговение) для мусульман-рохинджа в Бангладеше, где сотни тысяч из них нашли убежище.

Представители гуманитарной организации сообщили, что они направили продовольственную помощь 25 тысячам беженцев-рохинджа и организовали ифтар на 1,5 тысяч человек.

Махмут Чевик, директор отдела TIKA по правам человека в Южной Европе и на Балканах, вспомнил о трудностях, которые переживают рохинджа, подчеркнув: «Турция была с вами вчера, и будет с вами сегодня и завтра».

В преддверии программы ифтаров сотрудники TIKA посетили лагеря беженцев-рохинджа и выслушали их проблемы. Они также раздали продовольственную помощь семьям и подарки детям.

Турецкое агентство TIKA ежедневно снабжает продовольствием 6 тысяч мусульман-рохинджа в лагерях беженцев.