В Турции открылось новое авианаправление Стамбул-Кабул

Между Афганистаном и Турцией открылся новый воздушный коридор. В церемонии открытия, посвящённой этому событию, которая прошла в Международном аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле, приняли участие министр торговли и промышленности Афганистана Хумаюн Раса, министр сельского хозяйства Насир Ахмад Дурани, посол Турции в Кабуле Огузхан Эртугрул, глава представительства авиакомпании Turkish Airlines Ахмет Улудаг.

Афганистан стремится расширить сотрудничество с Турцией в сфере торговли, сказал Хумаюн Раса на церемонии.

По его словам, афганские товары, в частности мрамор, пользуются спросом в Турции.

Министр отметил, что в Афганистане будут созданы благоприятные условия для турецких инвесторов.

Новое направление Кабул-Стамбул будет способствовать росту товарооборота между двумя странами, сказал Раса.

По его словам, первый рейс из Кабула доставит в Стамбул 15 тонн сухофруктов, а также ковровые изделия.

Посол Турции в Кабуле, в свою очередь, отметил, что дружественные связи между Афганистаном и Турцией уходят своими корнями далеко в прошлое. Эти отношения еще более укрепились во времена Мустафы Кемаля Ататюрка и короля Аманулла-хана, сказал Эртугрул.

По его словам, Турция оказывает помощь Афганистану во всех областях.