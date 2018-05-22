Турку присудили $400,000 после того, как на него обрушился минарет

Мужчине, на которого упал минарет мечети Улу Ешильюрт 15 лет назад, в результате чего он получил тяжёлую травму мозга, присудили компенсацию в размере 1,858 миллиона турецких лир (400 тысяч долларов США).

Озгюр Шен, который в то время являлся студентом университета в Стамбуле, в феврале 2003 года отправился в Измир, чтобы навестить свою семью. Озгюр вместе со своим отцом выходили из мечети, когда флерон минарета упал на него. Он был немедленно госпитализирован в местную больницу, где доктора сообщили, что шансов на выживание у пострадавшего крайне мало. После ряда хирургических операций в различных медицинских учреждениях, часть черепа Озгюра была удалена. Несмотря на то, что ему удалось выжить, в результате травмы мозга он потерял способность говорить. Теперь 37-летнему мужчине удаётся еле выговорить только слово «Аллах».

Несмотря на то, что семья подала уголовную жалобу после инцидента, прокуратура отклонила все обвинения на основании доклада эксперта, в котором говорилось, что в тот день была буря, и, следовательно, инцидент произошёл в результате «стихийного бедствия».

После возражения в январе 2005 года 1-ый уголовный суд измирского района Каршыяка отменил решение о недопущении уголовного преследования. Затем в 7-м уголовном суде первой инстанции в Измире было возбуждено уголовное дело. Шеккет Сай, президент ассоциации по строительству и обслуживанию мечети Улу Ешильюрт, и Али Булут, представитель офиса муфтията Измира, были оправданы.

Отец Озгюра Ибрахим подал жалобу от имени своего сына на выплату компенсации. В ноябре 2016 года 7-й суд первой инстанции Измира постановил выплатить компенсацию в размере 1,8 миллиона турецких лир семье Шен ассоциацией мечети Улу Ешильюрт, после чего её представители обратилась в верховный суд в попытке обжаловать это решение. Если верховный суд одобрит постановление суда Измира, то компенсация, которую придётся выплатить Озгюру Шену и его семье, составит 5 миллионов турецких лир, включая возмещение судебных расходов.

Пока единственный источник дохода, имеющийся у пострадавшего, — это государственное пособие для инвалидов, право на которое он получил после того, как Институт судебной медицины Измира подтвердил диагноз Озгюра: 100-процентная утрата возможности заниматься трудовой деятельностью в результате инцидента. В настоящее время о нём заботятся его мать и старший брат.