Команда экономического управления Турции обсудила меры по курсам валют

Команда управления экономикой Турции провела переговоры в понедельник с участием заместителя премьер-министра по экономическим вопросам Мехмета Шимшека и главы Центрального банка Мурата Четинкая на фоне продолжающегося падения турецкой лиры.

На встрече были обсуждены возможные меры, которые должны быть предприняты Центральным банком для урегулирования ситуции на валютном рынке, рассказали источники агентства Рейтер.

Они также добавили, что все предложенные меры, в том числе Центробанком, были обсуждены с государственными чиновниками.

Ранее в среду турецкая лира опустилась до рекордного минимума — 4.8900 по отношению к доллару США. Курс евро вырос на 4,3 процента, также достигнув рекордного уровня — 5.7375.

Только за последний месяц турецкая национальная валюта потеряла более 18 процентов стоимости по отношению к доллару на фоне опасений по поводу стабильности экономики Турции, связанных с двузначным уровнем инфляции и беспокойствами о финансовой дисциплине.

Представители банковского сектора говорят, что 7 июня ожидается повышение процентных ставок для борьбы с ростом доллара в Совете по денежно-кредитной политике (PPK) Центрального банка, в то время как другие говорят, что Центробанку, возможно, придется принять меры до этой даты.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган и официальные представители правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) заявили, что процентные ставки должны быть снижены, чтобы поддерживать высокий рост.