Турецкая полиция пресекла контрабанду товаров на сумму $84,5 миллиона

Правоохранительные органы Турции предотвратили контрабанду продукции на сумму 84,5 миллиона долларов США в ходе операций, проведённых в прошлом месяце, сообщили в среду представители министерства торговли и таможни.

В результате общенациональных операций, проведённых в марте текущего года, сотрудники таможни зафиксировали 391 случай незаконного провоза товаров и конфисковали 89 транспортных средств, используемых для этой цели.

Во время операций было изъято большое количество наркотиков, табачной продукции, электронных товаров и одежды.

Большинство попыток контрабанды товаров, на сумму 38 миллионов долларов, произошли в южной провинции Мерсин, а также в Стамбуле — на 34 миллиона долларов.

С помощью собак-ищеек было обнаружено 20 тонн наркотиков, 11 миллионов синтетических наркотиков, 22,1 миллиона пачек сигарет и 43 тонны чая.