Турецкие учёные работают над созданием оружия будущего

Предприятия оборонной промышленности Турции продолжают расширять ассортимент выпускаемой продукции.

Оборонные предприятия частного сектора Турции долгое время трудятся над разработкой электромагнитных пушек, которые, как ожидается, в будущем заменят огнестрельное оружие.

Этот новый вид оружия (Railgun-рельсотрон) в последнее время активно разрабатывают страны, занимающие ведущие позиции в сфере оборонной промышленности.

Рельсотроны преобразуют электроэнергию в электромагнитную силу, известную как сила Лоренца. Снаряд ускоряется, проходя между медными «рельсами», по которым пропущен ток. В результате снаряд пролетает с гиперзвуковой скоростью гораздо большее расстояние по сравнению с традиционным артиллерийским снарядом, нанося при этом огромный урон.

США, Великобритания, Китай, Германия, Франция и Россия на протяжении последних 20 лет вели активные исследования в области разработки электромагнитного оружия. Эти исследования, предположительно, обошлись в 5 миллиардов долларов США.

Одно из частных оборонных предприятий Турции впервые создало прототип электромагнитной пушки в 2013 году. До настоящего времени прототип успешно прошёл более тысячи испытаний. Его мощность достигает одного мегаджоуля. Пушка может стрелять разными снарядами, скорость которых достигает 880-2060 метров в секунду.

Секретариат оборонной промышленности Турции инвестирует в сферу разработки отечественных электромагнитных пушек и лазерного оружия.

Ведомство планирует в кратчайшие сроки доработать прототипы указанного оружия и передать их на вооружение сил безопасности Турции.