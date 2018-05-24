Турецкая лира укрепилась к доллару и евро в результате действий Центробанка

Резкое падение курса турецкой лиры к доллару сменилось резким ростом в среду вечером после того, как Центральный банк Турции объявил о повышении ставки окна поздней ликвидности с 13,5 до 16,5 процентов.

Как объявил ЦБ, решение о повышении ставки было принято на внеочередном заседании комитета банка по монетарной политике. Ставка окна поздней ликвидности представляет собой механизм кредитования ЦБ, позволяющий банкам воспользоваться избыточной ликвидностью на конец дня.

В результате экстренных мер, принятых Центробанком, лира укрепилась до показателя 4.55 к доллару США и 5.33 к евро. В четверг курс доллара и евро поднялся до 4.68 и 5.49, соответственно.

Ранее в среду турецкая лира опустилась до рекордного минимума — 4.8900 по отношению к доллару. Курс евро вырос на 4,3 процента, также достигнув рекордного уровня — 5.7375.

Только за последний месяц турецкая национальная валюта потеряла более 18 процентов стоимости по отношению к доллару на фоне опасений по поводу стабильности экономики Турции, связанных с двузначным уровнем инфляции и беспокойствами о финансовой дисциплине.

Как заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, колебания, которые наблюдаются в курсе валют, не связаны с экономической реальностью в Турции, это, по его словам, проблема глобального масштаба.

«Сразу после выборов мы совершенно иначе будем реализовывать меры, необходимые для уменьшения дефицита текущего баланса и снижения инфляции. Мы в состоянии справиться с краткосрочным колебанием курса. Турция — страна, которая следует правилам экономики свободного рынка», — сказал Эрдоган, выступая в президентском дворце в Анкаре на ифтаре — вечерней трапезе мусульман, которые соблюдают пост.