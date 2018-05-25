Турция подарила мусульманам Шри-Ланки 5 тысяч экземпляров Корана

Турция предоставит пищу для ифтара более чем 1000 семей в секторе Газе

Сотрудники религиозного фонда Турции (TDV) передали 5 тысяч экземпляров Корана на тамильском языке мусульманам Шри-Ланки в городах Кинния, Канди, Тринкомали и Батикалан в рамках программы «Коран в подарок» (Hediyem Kur'an Olsun).





Представитель TDV в Шри-Ланке Микаиль Чолак сказал Агентству Анадолу, что сотрудники фонда начали распространять экземпляры Корана 22 мая.

«За три дня мы раздали пять тысяч экземпляров Корана на тамильском языке. Мусульмане Шри-Ланки очень любят Турцию и турецкий народ. Они очень рады видеть здесь сотрудников фонда», — сказал Чолак.