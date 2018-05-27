Самое глубокое озеро Турции — Салда ожидает поток туристов

Турецкий город на Евфрате очаровывает туристов со всего мира

Отдых на озере Салда в районе Ешилова турецкой провинции Бурдур пользуется всё большей популярностью у местных и иностранных туристов.

Благодаря белым песчаным пляжам и чистой воде район озера стали называть «турецкими Мальдивами».

Озеро Салда — самое глубокое и чистое озеро в Турции. Его глубина составляет 184 метра, а протяженность — 9,8 километра. Озеро имеет вулканическое происхождение и расположено в 56 километрах от административного центра провинции Бурдур. Озеро и провинцию Денизли разделяют 96 километров, а от Антальи до него — 159 километров.





Здесь обитают 110 видов птиц, четыре вида рыб, 301 вид растений.

Чтобы разнообразить отдых туристов, в районе озера созданы парки и социальные объекты.

Как сообщил агентству «Анадолу» директор 6-го регионального филиала Управления по охране природы и национальных парков при Министерстве лесного хозяйства и водных ресурсов Турции Рыза Камил, в 1989 году озеру Салда был присвоен статус природоохранной зоны.

По его словам, озеро Салда в Средиземноморском регионе Турции является одним из двух мест на Земле, чьи горы похожи на горы Марса как по химическому составу, так и по рельефу. «Породы в окрестностях озера содержат магний и магнезит, которые были обнаружены и на Марсе. Эта особенность присуща двум местам на Земле — озеру Сальда и Мальдивам», — отметил Камил.



