Турция оказала помощь жителям Палестины в размере $1.2 миллиона

Турция предоставит пищу для ифтара более чем 1000 семей в секторе Газе

В ответ на призыв ООН оказать срочную медицинскую помощь палестинцам в секторе Газа Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при турецком правительстве (AFAD) перечислило Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 1.2 миллиона долларов, собранных в рамках соответствующей кампании жителями Турции.

Документ об оказании финансовой помощи подписали исполняющий обязанности временного поверенного в делах Турции в Иерусалиме Эрман Топчу и представитель ВОЗ в секторе Газа Махмуд Дахир.

Как сообщил Топчу Агентству Анадолу, с 30 марта, то есть после начала акций «Великое возвращение», на границе сектора Газа и Израиля погибли более 100 и пострадали свыше 13 тысяч палестинцев. «Только в ходе столкновений 14 мая погибли не менее 70 палестинцев», — сказал Топчу.

«Не менее 165 тысяч раненых и больных палестинцев благодаря оказанной помощи смогут пройти необходимое лечение. Воспользоваться помощью смогут более 350 тысяч человек. Эта помощь AFAD имеет очень важное значение», - сказал исполняющий обязанности временного поверенного.

По его словам, Турецкий Красный Полумесяц сразу после начала столкновений в секторе Газа помог Палестинскому Красному Полумесяцу с лекарствами и медицинским оборудованием.

И.о. временного поверенного также коснулся темы гуманитарной деятельности Турции в Палестине во время месяца Рамадан.

«Агентство по сотрудничеству и координации при правительстве Турции (TİKA) распределяет горячие обеды среди 30 тысяч семей. Агентство работает на территории как сектора Газа, так и на Западном берегу реки Иордан», — сказал Топчу.

И.о. временного поверенного отметил, что социально-экономическая помощь палестинцам, живущим в оккупированном Восточном Иерусалиме, является одним из приоритетов Турции в качестве главы Организации исламского сотрудничества.

«Посредством TİKA начата реализация проекта помощи мелким предпринимателям и нуждающимся семьям в Старом городе Восточного Иерусалима. TİKA предельно прозрачно ведёт эту деятельность при сотрудничестве с Комитетом закята Иерусалима», — сказал Топчу.