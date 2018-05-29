Археологи начнут раскопки античного объекта в турецкой провинции Байбурт

Министерство культуры и туризма приступило к реализации раскопок на недавно обнаруженном археологическом участке, расположенном в северо-восточной турецкой провинции Байбурт.

Сообщается, что обнаруженный группой исследователей Университета Байбурта участок площадью 12.3 акров предположительно использовался в качестве военного поста во времена существования Римской империи.

Археологический объект имеет сходство с древним городом Сатала, находящимся в провинции Гюмюшхане.

Профессор Сюлейман Чигдем из Университета Байбурта сообщил Агентству Анадолу, что Байбурт отражает историю с его наблюдательными вышками, мечетями, фонтанами, церквями и поселениями.

Чигдем отметил, что, возможно, древний объект служил в качестве военного поста, поскольку он имеет много схожих черт с городом Сатала.

Он объяснил, что крепость, которую они обнаружили в этом месте, указывает на то, что она выполняла оборонную функцию, так как толщина стен крепости обычно составляет около одного метра, но у построения, которое было обнаружено в Байбурте – больше трёх метров.

Директор культуры и туризма Байбурта Бекир Курдоглу подчеркнул, что исследовательская группа начнёт археологические раскопки, а затем они превратят регион в привлекательное для туристов место.

«Мы зарегистрируем объект и возьмём его под защиту», — сказал Курдоглу.

Местные жители, проживающие рядом с обнаруженным историческим объектом, также отметили, что они рады открытию и хотят, чтобы место было официально зарегистрировано как древний город.

Во времена позднего средневековья Байбурт был оплотом генуэзцев, а его стратегическое расположение между Трапезундской империей в Чёрном море и Персией способствовало его процветанию в 14 веке.

Другие исторические достопримечательности города включают подземный город, гробницы, мечети, бани и музей Баксы.

Считается, что знаменитый османский путешественник Эвлия Челеби и венецианский исследователь Марко Поло посетили Байбурт в 16 и 13 веках, соответственно.