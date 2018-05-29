Турция празднует годовщину завоевания Стамбула

В Турции отмечают 565-ю годовщину завоевания Стамбула, который называют «столицей трёх культур».

Завоевание Стамбула, история которого насчитывает 8,5 тысяч лет, явилось началом новой эпохи в мировой истории.

Османское государство осаждало Стамбул семь раз. Захват города стал важным событием в тюркской, исламской и мировой истории.

18-летний султан Мехмет II, вошедший на престол 18 февраля 1451 года, поставил перед собой цель завоевать Стамбул.

1-го сентября 1452 года войска Мехмета II подошли вплотную к Стамбулу. Султан разработал план осады города с моря и суши. Кроме того, были отлиты специальные пушки, способные разрушить крепостные стены Стамбула, и ускорена подготовка флота.

Около трёх часов ночи 29 мая султан отдал приказ на штурм Стамбула в районе ворот святого Романа. Штурм завершился победой Османского государства. Последний византийский император Константин Палеолог был убит, и османская армия вошла в город через пятые ворота.

Стамбул — самый неприступный город средневековья — пал перед войсками султана, которого стали называть Мехметом-Завоевателем.

Завоевание Стамбула также положило конец существованию тысячелетней Византийской империи, закончилось Средневековье, и начался период Нового времени.

29 мая 1453 года султан Мехмет II на своем коне в сопровождении визирей и близкого окружения торжественно въехал в Стамбул.