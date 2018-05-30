Древняя языческая могила обнаружена в стамбульской мечети

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В Стамбуле обнаружили древнейшую 1700-летнюю языческую могилу во время реставрации исторической мечети Шейха Сулеймана в районе Фатих, сообщили СМИ в среду.

Как сообщается, могила была обнаружена на подземном этаже мечети, и её подлинность была подтверждена итальянскими экспертами и представителями Главного управления фондов.

Реставрационные работы являются частью программы, включающей археологические раскопки и испытания сейсмостойкости территории вокруг мечети.

Также во время реставрации были обнаружены нацарапанные изображения времён существования Османской империи.

Археолог Мурат Сав рассказал в интервью изданию Habertürk, что могила была сооружена во времена поздней Римской империи.

«В мечети есть ещё два этажа», — сообщил Сав. — Подземный этаж состоит из погребальной камеры, разделённой на восемь отсеков, которые принято называть аркосолиями».

Сав отметил, что в одном из отсеков они обнаружили часть алтаря, служившего для жертвоприношений, который был разграблен в византийский период.

Согласно его словам, они также нашли амфоры византийской эпохи на крыше мечети и взяли их под охрану.

Мечеть Шейха Сулеймана была построена 1700 лет назад как место захоронения и впоследствии была превращена в дом дервишей Шейхом Сулейманом Эфенди. Мечети были нанесены серьёзные повреждения в результате пожара в 18 веке.