Эрдоган принял участие в церемонии открытия мавзолея Мехмеда Завоевателя

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в среду принял участие в церемонии открытия отреставрированного мавзолея султана Мехмеда II, известного своим завоеванием Стамбула в 1453 году.

Министр культуры и туризма Нурман Куртулмуш и губернатор Стамбула Васип Шахин также посетили церемонию, которая прошла во дворе исторической мечети Фатих в Стамбуле.

В ходе церемонии президент Эрдоган поблагодарил всех участников реставрационных работ, которые длились на протяжении четырёх лет, за их неотъемлемый вклад.

Во вторник в Турции отметили 565-ю годовщину завоевания Стамбула, который называют «столицей трёх культур». Стамбул — самый неприступный город средневековья — пал перед войсками султана, которого после этого стали называть Мехмедом Завоевателем.