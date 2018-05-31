Неизвестные слили тонны мазута в канализацию в турецком Ыгдыре

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Канализационная система в восточном турецком городе Ыгдыр забилась в среду после того, как неизвестные вылили тонны горючего в водосток в центре города.

Согласно сведениям очевидцев, нефтяной танкер заехал на центральную улицу Ататюрка, где расположены муниципальные учреждения города, и слил тонны мазута в сточную трубу.

Местные жители, проживающие в районе рядом с местом инцидента, позвонили в муниципальные органы власти в четверг, сообщив, что из их унитазов вытекает вещество, напоминающее смолу, а другие жаловались на странный запах в санузлах.

Власти города обнаружили, что канализационная система в этом районе забита большим количества мазута, осевшего на водосточных трубах.

Юсуф Фидан, глава отдела водоснабжения и канализации муниципалитета, сказал журналистам, что очистка труб от липкого мазута практически не представляется возможной.

«Мы не знаем, кто и по какой причине это сделал. Возможно, это были контрабандисты. Подвалы и канализационные трубы всех домов и офисов в районе теперь забиты», — сказал Фидан, добавив, что он опасается возможности возникновения большого пожара.

Правоохранительные органы начали расследование инцидента.

В восточной части Турции распространена незаконная контрабанда нефти с помощью грузовых автомобилей из таких богатых нефтью стран, как Азербайджан, Иран и Ирак.