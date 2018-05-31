Туристический поток в Турцию вырос более чем на треть за год

Туристический поток в Турцию в январе-апреле увеличился на 32,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют статистические данные, опубликованные на официальном сайте министерства культуры и туризма.



Турцию с начала года посетили 7,8 миллиона иностранных туристов, только в апреле — 2,6 миллиона.



Больше всего туристов в Турцию за первые четыре месяца этого года прибыло из Ирана — 858 тысяч. Далее следуют Германия (671 тысяча), Грузия (651 тысяча), Болгария (579 тысяч) и Россия (524 тысячи). Число российских туристов возросло на 63,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



В Турцию в апреле из России прибыло 292 тысячи туристов, из Германии — 254 тысячи, из Болгарии — 202 тысячи.



Как ранее заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, страна рассчитывает принять шесть миллионов туристов из РФ в 2018 году. В 2017 году Турцию посетили рекордные 4,7 миллиона российских туристов, их число по сравнению с 2016 годом возросло почти в шесть раз. Всего в прошлом году Турцию посетили 32,4 миллиона туристов, что на 27,8 процента превысило показатели 2016 года.