Ближе к природе: история и зелёные высокогорья турецкого города Мачка

Небольшой город Мачка в турецкой провинции Трабзон на Черноморском побережье – настоящий рай для тех, кто ищет уединения с природой.

Мачка славится своими высокогорьями и уникальной архитектурой домов. Здесь также находится множество древних церквей и монастырей, в том числе знаменитый греческий православный монастырь Девы Марии, более известный как монастырь Сумела.





Окутанные атмосферой лета горы Мачки уже начали приветствовать туристов из Турции и со всего мира.

Большинство приезжих останавливаются в аутентичных для Черноморского региона домах и наслаждаются блюдами местной кухни в ресторанах вдоль рек. Природа Мачки также вдохновляет на то, чтобы взять свою сумку и отправиться на прогулку.

Монастырь Сумела, несомненно, – самая привлекательная достопримечательность региона. И изнутри, и снаружи монастырь украшают красивые фрески религиозного характера, изображающие знаковые христианские фигуры и события от Девы Марии до Судного дня. Самые ранние образцы датируются 9 веком, но большинство из них относятся к 19 веку.

К сожалению, точных данных о том, кто построил монастырь и когда, не сохранилось, но его история насчитывает более тысячи лет.

Существует версия, что он был возведён местными жителями в качестве укрытия, чтобы избежать нападений врагов.

Расположенный высоко в скалах над окружающим лесом, этот невероятный шедевр архитектуры неоднократно менял владельцев за время своего существования, пока не был окончательно заброшен в 1923 году во время обмена населением между Грецией и Турцией.

Монастырь был закрыт на реставрацию в 2015 году и откроет свои двери этим летом, что может стать отличным поводом посетить его.